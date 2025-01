Serba-serbi Namib, Drama Korea tentang Perjuangan Idola K-pop di Industri Hiburan

Pada akhir Desember lalu, Namib memulai debutnya di No. 9 dalam daftar drama TV yang paling banyak dibicarakan versi Good Data Corporation. Sedangkan, pemeran utama Go Hyun Jung masuk daftar pemeran paling menarik perhatian di No. 8. Sebelum menyaksikannya, berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang Namib:

Setelah hiatus selama 10 tahun, ia kembali ke dunia akting dalam drama Spring Day (2005) dan popularitasnya terus meningkat selepas membintangi drama Queen Seondeok (2009). Aktingnya di drama tersebut berhasil membuatnya meraih tujuh penghargaan dari lima ajang penghargaan yang berbeda. Go Hyun Jung juga membintangi berbagai drama populer lainnya, seperti Reflection of You (2021) dan Mask Girl (2023).

Ryeoun baru memulai debutnya pada 2017 dengan drama You Are Too Much. Namanya mulai

dikenal oleh publik setelah ia membintangi drama 18 Again (2020) dan berhasil mendapatkan peran utama pertamanya dalam drama The Secret Romantic Guesthouse (2023) serta Twinkling Watermelon (2023). Ryeoun juga meraih penghargaan Excellence Award, Actor in a Miniseries Romance/Comedy Drama dari SBS Drama Awards 2023 untuk aktingnya di The Secret Romantic Guesthouse.