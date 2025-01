Kota di Jepang Ini Berencana Naikkan Pajak Hotel hingga Rp1 Juta per Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Kyoto, Jepang, berencana menaikkan pajak penginapan untuk hotel dan akomodasi lainnya hingga maksimum 10.000 yen atau sekitar Rp1 juta per orang per malam. Saat ini pajak penginapan dibatasi sebesar 1.000 yen atau sekitar Rp100.000 per malam. Renacana kenaikan ini dilakukan di saat bekas ibu kota Jepang itu berjuang mengatasi overtourism atau pariwisata berlebihan, menurut sumber yang dikutip Japan Today.