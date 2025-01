Kota Tempat Menara Pisa Masuk Zona Merah Pariwisata Italia, Turis Diminta Waspada Copet

Zona merah meliputi Piazza della Stazione, Via Mascagni, Via Puccini, Viale Bonaini, dan Viale Gramsci. The Square of Miracles, lokasi Menara Miring, merupakan sarang pencopet karena lalu lintas pejalan kaki yang tinggi, demikian laporan Mirror. Lokasi utama copet lainnya meliputi stasiun kereta Pisa Centrale dan Pisa San Rossore, terutama saat wisatawan naik atau turun kereta.

Taktik Copet

Pencopet sering menggunakan taktik pengalih perhatian seperti menanyakan arah, tabrakan yang tidak disengaja, atau bahkan menggunakan anak-anak untuk menyerang target mereka. Beberapa orang diketahui menggunakan pisau cukur kecil untuk membuka tas atau dompet.