Brugge Dibayangi Ledakan Turis

Keindahan Brugge sebagai “Negeri Dongeng” banyak diceritakan dalam catatan-catatan perjalanan hingga menjadi latar cerita novel, seperti Bruges-la-Morte karya Georges Rodenbach yang ditulis pada 1892. Juga karya Dorothy Dunnett, The House of Niccolò, novel delapan seri yang terbit pada 1986-2000. Film komedi gelap In Brugge besutan Martin McDonagh pada 2008 turut mendongkrak popularitas Brugge. Lewat pariwisata, kejayaan kota seluas 140,99 kilometer persegi itu kini seolah-olah bangkit untuk kedua kalinya setelah abad pertengahan.