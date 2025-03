Lee Jun Hyuk Umumkan Fan Meeting 2025 Bertajuk Let Me In

Sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard, Kisah Jaksa Korup yang Ingin Berubah

Berikut ini beberapa drama yang dimainkan oleh Lee Jun Hyuk.

City Hunter (2011)

Man From the Equator (2012)

My Blooming Days (2014)

House of Bluebird (2015)

Stranger (2017)

Are You Human? (2018)

Designated Survivor: 60 Days (2019)

365: Repeat The Year (2020)

Our Beloved Summer (2022)

Vigilante (2023)

Dongjae, the Good or the Bastard (2024)

Love Scout (2025)

Ia juga dikabarkan tengah mempersiapkan proyek drama terbarunya yang akan tayang di Netflix berjudul Mercy for None dan The Art of Sarah.