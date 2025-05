Lihat, Justin Bieber Jadi Tukang Cat, Ini Penampakannya

TEMPO.CO, Los Angeles - Justin Bieber saat ini tengah sibuk menyiapkan peluncuran album terbarunya, Purpose. Hanya saja, bukannya sibuk manggung dan latihan. Bieber justru memiliki kesibukan baru.



Seperti yang terlihat dari akun pribadinya di Instagram, mantan kekasih biduanita Selena Gomez tersebut, mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tengah mengecat tembok.



Tampak pelantun What Do You Mean itu bersemangat mengecat tembok rumahnya dengan warna krem. Sembari bergoyang, ia tampak mendengar musik saat mengecat. "Bekerja keras, bersenang-senang," tulis Bieber.



Melihat ulah Justin dalam video tersebut, para penggemarnya malah kegirangan. Banyak yang memuji Justin dengan mengatakan kalau Justin manusia biasa yang juga memiliki rutinitas yang sama dengan lainnya.



"Aku mau juga kamarku dicat, lho" kata salah satu netizen yang juga penggemar Bieber. "Harus bayar berapa biar kamu ke rumah untuk mengecat kamarku? goda yang lain.



RINA ATMASARI





