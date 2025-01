Louis C.K. Akui Pernah Melakukan Sejumlah Pelecehan Seksual

TEMPO.CO, Los Angeles - Pelawak Amerika Serikat Louis C.K.tak membantah tuduhan sejumlah perempuan bahwa dirinya pernah melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Dia meminta maaf atas tindakan tercelanya tersebut.



"Semua perkataan itu benar," katanya dalam pernyataan yang dikirimkan melalui surat elektronik kepada Reuters dan media berita lainnya.



Lima perempuan memaparkan tindakan pelecehan seksual tak pantas oleh pelawak penerima Penghargaan Emmy itu dan dimuat New York Times, Kamis, 9/11. Tiga diantaranya mengatakan bahwa Louis C.K. bermasturbasi di hadapan mereka.



Louis C.K. mengeluarkan pernyataan itu setelah filmnya, I Love You Daddy batal ditayangkan pada Jumat. Selain itu, Netflix Inc telah membatalkan rencana khusus dengan pelawak itu terkait tuduhan-tuduhan yang muncul.



"Saya menyesali tindakan saya. Saya sudah berupaya belajar dari pengalaman itu. Dan, lari dari itu. Sekarang saya tahu begitu luas dampak yang ditimbulkan dari perilaku saya. Kemarin saya tahu betapa saya membuat wanita-wanita yang saya kagumi ini merasa tidak nyaman," demikian pernyataan Louis C.K.



Pelawak itu sebelumnya menolak mengomentari artikel di New York Times dan Reuters soal tudingan pelecea seksual itu.