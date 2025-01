Mahalini Umumkan Kehamilan Anak Pertama dan Vakum dari Dunia Hiburan

Pelantun ‘Bawa Dia Kembali’ yang kini berusia 24 tahun itu tampil bersahaja dengan gaun putih semi-transparan, bersimpuh di atas rerumputan sambil memperlihatkan perutnya yang mulai membesar. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, menambah kesan anggun. Sementara itu, Rizky tampak memeluk sang istri dari belakang. "Little (emoji bintang) in my belly," tulis Mahalini pada Sabtu, 4 Januari 2025.