Mei Chan di Singapura, Duo Maia Bubar?

TEMPO.CO, Jakarta - Duo Maia tak terasa telah berusia 9 tahun. Grup vokal besutan Maia Estianty itu sudah jarang terlihat di layar kaca. Di akun Instagramnya, Maia mengunggah dua foto ketika dia dan Mei Chan dalam satu grup.



"9 tahun sudah kami bersama. DUO MAIA !!!!! 9 years we've been together.....Happy anniversary. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world !!!! I LOVE YOU. Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tdk pulang lagi ke Indonesia. hiks hiks... #maiaestianty #diarymaia #duomaia #maia #ttm."



Setahun belakangan, Mei Chan memang menetap di Singapura. Kabarnya, wanita asal Malang itu telah menikah. Mei Chan sempat mengunggah foto KTP yang menunjukkan bahwa dia kini telah menjadi penduduk Singapura. Di kartu tersebut tertera nama asli Mei Chan yakni Dita Anggraeni serta tanggal lahir dan kewarganegaraannya.



Meski sedih, Maia Estianty mencoba menerima keputusan Mei Chan. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada Mei Chan dan mendoakan agar rekannya itu selalu sukses di mana pun dia berada. "Thank you to @meichanmunos for always being my best singer partner... You've been by my side for 9 years. I wish you all the best luck you can have today onward!!!! #meichan #maiaestianty #diarymaia #duomaia #ttm



Banyak netizen yang meminta Maia kembali ke dunia tarik suara. "Bkin lagu lg dong bunn kangen bangett sama lagu2nya bunda," kata seorang netizen. *



ALIA