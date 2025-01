Michelle Obama Pilih Absen Tanpa Alasan dari Pelantikan Donald Trump

Dilansir dari The New York Times , pelantikan presiden di Amerika Serikat selama ini menjadi simbol transisi kekuasaan yang damai. Mantan presiden dan pasangan mereka diundang untuk menunjukkan solidaritas lintas partai dan komitmen terhadap demokrasi. Pada pelantikan Trump 2017, semua mantan presiden, termasuk Hillary Clinton yang kalah dari Trump dalam Pemilu 2016 tetap hadir untuk menghormati tradisi.

Obama dan Michelle Dukung Kamala Harris Jadi Capres AS

Hubungan Michelle Obama dengan Donald Trump sudah lama diwarnai ketegangan. Trump dikenal sebagai pendukung teori konspirasi bahwa Barack Obama bukan warga negara AS—sebuah tuduhan yang terus membayangi masa jabatan Barack sebagai presiden. Dalam memoarnya, Becoming (2018), Michelle menulis bahwa retorika Trump tak hanya merendahkan keluarganya, tapi juga mengancam keselamatan mereka.

Pelantikan Donald Trump pada 20 Januari mendatang akan menjadi momen penting dalam sejarah politik AS. Acara itu akan dihadiri oleh mantan Presiden Barack Obama, Bill Clinton, dan George W. Bush, serta pasangan mereka, Laura Bush dan Hillary Clinton. Sementara itu, Trump telah merencanakan acara ‘Make America Great Again Victory Rally’ sehari sebelum pelantikan. Acara ini akan digelar di Capital One Arena, Washington D.C., dengan kapasitas hingga 20.000 orang.