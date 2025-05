TEMPO.CO, Jakarta - Di Instagram, bertebaran beberapa akun yang mengupas gaya fashion selebritas Indonesia beserta harganya.



Setelah beberapa waktu lalu membuat pesta mewah untuk putrinya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi pembahasan netizen setelah salah satu fotonya tersebar di media sosial.



Dalam foto itu, Ayu terlihat feminin mengenakan baju kuning, celana hitam, dan syal yang mengalung di lehernya. Ayu juga membawa tas merah, yang diduga tas Hermes dengan harga ratusan juta rupiah.



"Passion for fashion of @ayutingting92 Hermes bag Rp. 318 juta," bunyi keterangan akun @hermesselebriti yang mengunggah foto tersebut pada Senin, 16 Januari 2017.



Setelah foto itu diunggah, banyak netizen tak percaya jika janda satu anak tersebut memakai tas mewah. Seperti akun @farah_rw dan @idhaentuba yang meragukan tas mewah itu milik Ayu.



"Kalau aku sih gak yakin kalau att punya barang asli no kw.. Tapi kalau kayak gigi,olla,ashanti naaah baru percoyo," kata akun @deaelmaliky.



"Yakin tuh asli.. kayanya mah diragukan," ujar akun @kmainasari.



"Biarpun bener segitu harganya, kalo tingtong yang pake keliatan kw," tutur akun @novyaulandari.



Sejak bertebaran info mengenai Ayu berselingkuh dengan Raffi Ahmad, akun hater Ayu semakin banyak di Instagram. Mereka selalu menjelekkan Ayu dalam hal apa pun. Bahkan posting-an hater tersebut selalu diberi tanda pagar #BoikotAyuTingTing karena dianggap pengganggu rumah tangga orang.



TABLOID BINTANG.COM