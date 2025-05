Niall Horan akan Kembali Jadi Pelatih di The Voice

TEMPO.CO , Jakarta - Niall Horan akan kembali menjadi pelatih atau coach dalam acara kompetisi menyanyi The Voice, setelah absen selama dua tahun. Sebelumnya mantan personel One Direction itu telah unggul dengan memenangkan di musim 23, Gina Miles dan musim 24, Huntley. Itu merupakan debut Niall di ajang pencarian bakat tersebut. Hal ini diumumkan melalui Instagram resmi NBC pada Senin, 12 Mei 2025.

Pilihan Editor: Sempat Bertemu sebelum Liam Payne Meninggal, Niall Horan Merasa Beruntung sekaligus Sedih

Kemenangan Niall Horan di X Factor Membantunya Sebagai Pelatih

Melansir dari Enews, setelah unggul di The Voice untuk pertama kalinya, Niall mengungkapkan pengalamannya di The X Factor Inggris pada 2010 secara tidak langsung membantunya sebagai pelatih. Saat itu, ia menempati posisi ketiga bersama mantan anggota One Direction, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik. Ia menceritakan bahwa pengalaman itu benar-benar terjadi lebih dari dirinya pikirkan. Ia selalu berada di sana bersama para kontestan setiap minggu. Memilih lagu, berusaha membuat mereka tetap tenang dan menurutnya anak-anak muda tersebut sangat berbakat. “Dan dengan tingkat bakat seperti itu muncullah tingkat keseriusan, dan saya selalu berusaha membuat mereka menikmatinya,” ungkapnya pada People pada Juni 2023 lalu.

Ia juga menceritakan setelah tampil di X Factor, ia merasa biasa saja untuk tampil di The Voice. “Kalau saya hanya seorang penyanyi dan belum pernah tampil di acara seperti itu sebelumnya, saya yakin saya akan sedikit lebih canggung,” ungkapnya. “Tetapi saya tahu apa yang akan saya hadapi, dan saya pikir itu membantu."

Deretan Pelatih The Voice Musim 28

Melansir dari Entertainment Weekly, The Voice akan menghadirkan pelatih yang sudah dikenal sebelumnya. Melalui akun Instagram, NBC telah mengumumkan para pelatih di acara tersebut. Mereka adalah Nial Horran, Snoop Dogg, Michael Buble, dan Reba.

"SNOOP. REBA. NIALL. BUBLÉ. Beri tahu kami tim mana yang akan Anda ikuti musim gugur ini!" tulisnya dalam keterangan yang menampilkan para pelatih. Pengumuman tersebut turut disertai dengan sebuah video singkat yang menampilkan keempat pelatih saat kembali muncul di panggung The Voice. Niall mengunggah ulang unggahan tersebut. "Senang bisa kembali," tulis Niall dalam keterangan. Ia juga menambahkan tagar "#TeamNiall"

Setelah sempat kalah dari Niall, McEntire akhirnya meraih kemenangan di musim ke-25 bersama penyanyi gospel Asher HaVon. Sementara itu, Buble menjadi pemenang setelah membawa Sofronio Vasquez meraih juara di musim ke-26, ini menjadi kemenangan keempat bagi penyanyi pop tersebut. Snoop menjadi satu-satunya pelatih yang belum pernah meraih kemenangan.

Kata Para Pelatih Tentang The Voice

Musim ke-26 merupakan debut Snoop Dogg di acara tersebut. Saat menjelang debutnya sebagai pelatih, rapper 'Drop It Like It's Hot' itu mengungkapkan kegembiraannya karena bergabung dengan The Voice. "Baiklah, jika Anda tahu sedikit tentang saya, Anda tahu saya menyukai semua jenis musik," kata Snoop saat tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada Mei 2024.

Ia mengatakan itu adalah kesempatan yang bagus bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami musik dan menjadi pelatih yang sesungguhnya. “Dan untuk benar-benar memberikan arahan kepada beberapa artis yang mungkin menjadi hal besar masa depan saat ini," katanya saat itu, dikutip dari Enews.

"Ini adalah pekerjaan terbaik yang pernah saya miliki," kata Michael Buble tentang kembalinya ke acara tersebut untuk musim ketiganya. Buble mengatakan bahwa ada alasan mengapa The Voice tetap sukses setelah bertahun-tahun. “Itu karena acara ini benar-benar tentang para artis. Bakat dalam acara ini luar biasa, dan menjadi bagian dari proses ini merupakan pengalaman yang sangat indah," ungkapnya.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

Pilihan Editor: Cara Adam Levine Membesarkan Maroon 5, Sambil 16 Tahun Jadi Coach Acara The Voice