Nick Carter Bantah Tuduhan Perkosaan pada 2002

TEMPO.CO, Jakarta -Penyanyi Backstreet Boys, Nick Carter, membantah tuduhan perkosaan pada penyanyi pop remaja 15 tahun lalu. Dia mengaku kaget dan sedih atas tuduhan tersebut.



Melissa Schuman, salah satu anggota grup Dream pada akhir 1990-an, menulis klaim dalam blog awal bulan ini bahwa Carter memaksanya melakukan oral seks dan memperkosanya pada 2002 saat dia berusia 18 tahun, Nick saat itu berumur 22 tahun.



Reuters belum bisa mengonfirmasi secara independen tuduhan Schuman.



"Saya terkejut dan sedih atas tuduhan Schuman," kata Carter yang kini berusia 37 dalam pernyataan yang dikirim ke surel media-media.



"Melissa tidak pernah mengatakan pada saya saat kami bersama atau kapan saja setelah itu bahwa apa yang kami lakukan tidak seizinnya."



"Sengaja menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman bertentangan dengan sifat saya," kata Carter.



Schuman tidak bisa dihubungi untuk berkomentar atas pernyataan Carter. Dia meninggalkan grup Dream pada 2002, dan setelah band itu kembali hadir pada 2015, mereka bubar lagi setahun setelahnya.



Schuman menulis dalam blognya pada 2 November dengan judul Melissa Explains It All bahwa dia memutuskan untuk buka-bukaan setelah para perempuan mulai angkat bicara melawan pria-pria dengan jabatan penting di dunia hiburan dan politik, serta gerakan media sosial #MeToo.



Backstreet Boys adalah salah satu boy band terbesar pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, dengan hit seperti Quit Playing Games With My Heart. Carter dan band-nya sedang menggelar konser di Las Vegas yang akan berlangsung hingga Februari 2018.