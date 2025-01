Park Bo Ram dan Seo In Guk Resmi Berpacaran

TEMPO.CO, Seoul - Penyanyi Park Bo Ram tengah menjalin kasih dengan bintang Reply 1997, Seo In Guk. Kabar ini dibenarkan oleh BS Company, agensi yang menaungi Seo In Guk, Rabu, 6 Desember 2017.



Sebelumnya, Park Bo Ram, 23 tahun, sering terlihat menghabiskan waktu bersama Seo In Guk, 30 tahun. Kabarnya mereka sudah berkencan selama satu setengah tahun terakhir.



"Memang benar bahwa Seo In Guk berkencan dengan Park Bo Ram," kata agensi tersebut. "Namun, kami tidak tahu rincian spesifiknya."



Sementara itu, agensi Bo Ram, CJ E & M menanggapi berita tersebut dengan komentar pendek, "Kami memantau rumor tersebut."



Park Bo Ram dan Seo In Guk kabarnya kerap bertemu di tempat nongkrong khusus mereka sendiri. Seo In Guk juga memberikan dukungan besar bagi Bo Ram saat ibunya meninggal pada Oktober lalu, menyusul meninggalnya sang ayah pada 2010.



"Saya benar-benar bisa merasakan ketulusan Seo In Guk terhadap Park Bo Ram," kata seorang sumber yang dekat dengan pasangan tersebut. "Meskipun dia telah melewati masa-masa sulit akhir-akhir ini, dia mencoba untuk tidak menunjukkannya di depan Park Bo Ram. Dia langsung pergi saat dia memanggilnya, saya harap orang akan mendukung hubungan mereka." Park Bo Ram. ALLKPOP



Bo Ram dilaporkan juga mendukung In Guk yang telah mengalami masa-masa sulit setelah dibebaskan dari militer. In Guk pada awalnya rela mendaftar ke militer pada 28 Maret, namun meninggalkan dinas wajib militer empat hari kemudian karena pergelangan kakinya retak.



Setelah menjalani pemeriksaan ulang medis, In Guk didiagnosis menderita dissepans Osteochondritis dan kemudian dibebaskan dari tugas militer. Beberapa orang sejak itu mengkritik aktor tersebut, menuduhnya membuat alasan untuk menghindari tugas di militer.



Park Bo Ram dan Seo In Guk sama-sama berasal dari reality show Mnet "Superstar K". In Guk bergabung pada musim pertama ajang pencarian bakat itu pada 2009 dan menang. Adapun Bo Ram tampil di musim kedua pada 2010.



