Peluncuran Album Ketiga, Payung Teduh Libatkan Suara Perempuan

TEMPO.CO, Jakarta - Album ketiga Payung Teduh berjudul Ruang Tunggu berisi sembilan lagu yang sudah digarap sejak beberapa tahun lalu.



Dalam kesempatan peluncuran album terbaru ini, ada dua buah lagu yang melibatkan seorang penyanyi perempuan bernama Ichamalia untuk berduet bersama Muhammad Istiqamah Djamad atau Is, vokalis Payung Teduh.



"Saya bertemu Icha saat mengajar di SMA 8," ujar Is saat peluncuran album Ruang Tunggu. Saat itu, menurut Is, Icha masih duduk di bangku SMA kelas 1.



Sosok Icha sudah cukup lama muncul di YouTube dalam video penampilan Payung Teduh, yang membawakan lagu Mari Bercerita pada 2013. Dalam album ini, ia membawakan lagu Mari Bercerita dan Sisa Kebahagiaan.



Payung Teduh berdiri pada 2007. Awalnya, band indie ini merupakan pemusik Teater Pagupon FIB UI, yang kemudian melanjutkan keinginan sederhana untuk terus bermusik. Band ini terdiri atas Is (vokal dan gitar), Comi (kontrabas), Cito (drum dan perkusi), dan Ivan (guitalele, terompet, dan back vocal).