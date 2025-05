TEMPO.CO, Jakarta - Jika tidak ada halangan, konser Bon Jovi jadi digelar Jumat, 11 September 2015, di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.



Konser band asal New Jersey tersebut diprediksi akan menjadi konser terbesar tahun ini di Indonesia.



Dengan akan dihadiri 40 ribu penonton, banyak orang bertanya seperti apa panggung yang disediakan untuk Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (keyboard), dan Tico Torres (drum).



Melalui surat elektronik, Tempo telah menerima data panggung dari Live Nation Indonesia selaku promotor. Promotor menyampaikan bahwa ukuran panggungnya besar meski desainnya akan tampak minimalis.



"Dimensi (panggung) 25 x 12 m, tinggi panggung 2 m, tinggi rigging 18 m. Dekorasi minimalis dengan drape dan backdrop," tulis promotor melalui surat elektronik, pada Selasa malam, 8 September 2015.



Konsep minimalis ini juga terasa dalam kapasitas tata suara dan tata pencahayaan yang disediakan promotor. Selain itu, dua layar Light-Emitting Diode juga sudah disiapkan di sisi panggung.



"Ada dua side LED, Sound 80.000 watt dan lighting 35.000 watt," tulisnya lagi.



Promotor juga menyampaikan bahwa band 80-an pelantun Give Love a Bad Name ini akan membawa sekitar 2,5 ton dan 78 orang kru.



Promotor masih merahasiakan daftar lagu yang akan dibawakan Bon Jovi. Namun, hits seperti Livin' on a Prayer, Wanted Dead or Alive, dan Give Love a Bad Name akan menjadi nomor wajib yang akan dibawakan nantinya.



LUHUR TRI PAMBUDI