Pencapaian Rose Blackpink Terbaru dari Majalah Time

ANGGOTA K-Pop Blackpink Rose masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh 2025 versi majalah Time. Dikutip dari The Straits Times, Rose dipilih sebagai pelopor daftar tahunan yang diterbitkan di Amerika Serikat pada 16 April 2025.

Bintang serial Emily in Paris Lily Collins yang mengaku sebagai penggemar Blackpink turut memberikan kontribusi berupa tulisan yang menyertai masuknya Rose Blackpink ke dalam daftar tersebut. “Saya sangat mengagumi semangat Rose dan sungguh semua hal tentangnya. Saya sangat bangga dengan semua hal yang telah ia lakukan tahun lalu. Saya merasa sangat beruntung bisa menyebutnya sebagai teman,” kata Collins melalui tulisannya di laman Time pada Rabu, 16 April 2025

Selama berkarier di dunia musik, Rose telah mendapat berbagai pencapaian.

Apple Music

Dikutip dari Times Now News, Rose pernah mencapai nomor 1 di tangga lagu Global Top 100 Apple Music. Rose mencapai tonggak sejarah ini dengan single utama APT dari album studio debutnya Rosie yang dirilis pada Oktober 2024.

Rosie juga meraih Guinness World Record untuk album K-Pop wanita dengan peringkat tertinggi di Billboard 200 dengan debut di nomor tiga. Kesuksesan album tersebut tergolong monumental, APT membantu Rose meraih popularitas menjadi solois K-Pop yang meraih 10 hit teratas di UK Singles Chart.

Debut Solonya R

Dikutip dari Lifestyle Asia, Album singel perdana Rosé, R , yang dirilis pada 12 Maret 2021, mencatat penjualan pekan pertama tertinggi oleh solois wanita Korea, dengan lebih dari 448.089 kopi terjual. Sementara itu, versi fisik album tersebut memulai debutnya di peringkat #2 di Gaon Album Chart, menjadi album terlaris oleh solois wanita dalam sejarah tangga lagu Korea Selatan.

Album ini kemudian memenangkan Penghargaan 20 Album Terbaik Tahun Ini (Luar Negeri) di Asian Pop Music Awards 2021. Selain itu, Korea Music Content Association (KMCA) mensertifikasinya sebagai triple platinum pada Desember 2023 setelah terjual lebih dari 750 ribu copy.

Billboard Global

Single utama Rose dari R, On the Ground, memulai debutnya di posisi 1 di tangga lagu Billboard Global 200 dan Global Excl. AS. Menurut Guinness World Records, hal ini menjadikan dia sebagai artis Korea pertama yang menduduki puncak tangga lagu sebagai solois. Salah satu pencapaiannya yang paling penting dan memecahkan rekor dunia, hal ini juga menjadikan Rosé sebagai solois wanita Korea pertama yang memasuki UK Singles Chart.

