Perbandingan Sikap Mesra Pangeran Harry-Meghan dan William-Kate

TEMPO.CO, London - Sejak Pengeran Harry memperkenalkan tunangannya aktris Meghan Markle ke publik, banyak yang membandingkan dengan sikap Pangeran William dan Kate Middleton. Sikap Harry dan Meghan terlihat selalu mesra, berpegangan tangan atau Harry bahkan merangkul Meghan. Keduanya terlihat santai.



Tapi jika dibandingkan dengan sikap William dan Kate, tentu sangat berbeda. Keduanya terlihat kaku dan nyaris tak pernah berpegangan tangan.



Pakar etika, Myka Meier mengatakan kepada majalah People bahwa genggaman dan kemesraan Harry dan Meghan Markle mungkin terkait dengan pertunangan yang baru saja terjadi.



"Sikap Harry dan Meghan memang tidak lazim untuk kerajaan. Tapi ini bisa dibilang sebagai bentuk perayaan mereka karena telah bertunangan," katanya. "Tidak ada protokol yang mengharuskan merea bersikap resmi. Sikap mereka hanya bentuk sebagai rasa cinta keduanya."



Cara anggota kerajaan berperilaku di depan umum dapat tergantung pada jenis acara apa mereka berada. Peristiwa yang lebih serius dan formal tentu tidak mungkin menunjukkan sikap saling berpegangan tangan, seperti Pangeran Harry dan Meghan Markle



Myka menambahkan: "Meskipun kita cenderung tidak melihat Duke dan Duchess (William dan Kate) berpegangan tangan di depan umum, tapi kita sering melihat Pangeran Charles dan The Duchess of Cornwall, Kate Middleton berpegangan tangan. Ini semua hanya masalah preferensi untuk setiap pasangan dan kemungkinan juga tergantung pada sifat acara yang mereka hadiri."



THE SUN | ALIA