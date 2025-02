Daftar Prestasi Kim Sae Ron selama 15 Tahun Berkarier

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Sae Ron adalah aktris berbakat asal Korea Selatan yang memulai kariernya di usia sangat muda dan meraih berbagai prestasi gemilang.

Ia memulai debut kariernya melalui film A Brand New Life pada 2009. Film ini pertama kali ditayangkan di Festival Film Cannes 2009 dalam kategori Special Screening. Kim Sae Ron mendapat pujian luas atas aktingnya yang alami dan emosional meski usianya masih sangat muda.

Nama Kim Sae Ron semakin bersinar. Selama 15 tahun berkarier di dunia hiburan, ia telah membintangi sejumlah drama dan film populer, bahkan meraih banyak penghargaan. Berikut ini deretan prestasi Kim Sae Ron. Prestasi Kim Sae Ron 1. Menerima Banyak Penghargaan Kim Sae Ron dikenal sebagai aktris berbakat. Kemampuan aktingnya pun tidak diragukan lagi. Berikut ini beberapa penghargaan yang diperoleh Kim Sae Ron.

Mengutip dari laman IMDb dan AsianWiki, selama kariernya, Kim Sae Ron berhasil memenangkan beberapa penghargaan. Best International Actress 2015 di Golden Rooster Awards (Snowy Road)

Best New Actress 2014 di Blue Dragon Awards (A Girl at My Door)

Best New Actress 2010 di Buil Film Awards (A Brand New Life)

Popular Star Award 2014 di Korean Film Actor’s Association Awards(A Girl at My Door)

Best New Actress 2011 di Max Movie Awards (The Man From Nowhere)

Best New Actress 2016 di Korea Drama Awards (Mirror of The Witch)

Best New Actress 2010 di 8th Korea Film Awards (The Man From Nowhere) 2. Filmnya Masuk Box Office Salah satu film Kim Sae Ron bersama Won Bin, The Man From Nowhere berhasil masuk box office dengan mendapatkan lebih dari 6 juta penonton. Film ini menjadi film nomor satu di box office Korea pada 2010.

Kim Sae Ron mendapat pujian luas atas penampilannya sebagai So Mi, yang membuatnya dinominasikan dalam kategori Best New Actress di beberapa ajang penghargaan. 3. Diundang ke Festival Film Cannes Lewat aktingnya di film A Brand New Life, Kim Sae Ron diundang ke Festival Film Cannes pada 2009. Hal ini membuatnya menjadi aktris termuda yang diundang di Festival Film Cannes.

Kali kedua, Kim Sae Ron kembali menghadiri Festival FIlm Cannes melalui film A Girl at My Door. Di film ini, ia beradu akting dengan Bae Doona dan Song Sae Byeok.

Selama kariernya, Kim telah membintangi lebih dari 20 judul film dan drama. Film terakhir yang ia ambil sebelum meninggal adalah Guitar Man yang dijadwalkan tayang pada akhir 2025.

Kim Sae Ron meninggal pada usia 24 tahun, 16 Februari 2025 di rumahnya di Seoul. Kim dimakamkan hari ini, Rabu, 19 Februari 2025 di Taman Memorial Tongil-ro di Paju-si, Gyeonggi-do, Seoul. Upacara pemakaman dilakukan secara tertutup.

