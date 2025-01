Pesan Aurel Hermansyah Ini Membuat Netizen Memuji Ashanty

TEMPO.CO, Jakarta -Ashanty resmi berulang tahun ke-34 pada Sabtu, 4 November 2017. Untuk merayakan ulang tahun Ashanty, Aurel Hermansyah menulis sebuah pesan di akun Instagram pribadinya. Pesan Aurel Hermansyah berisi ucapan terima kasih kepada Ashanty. Aurel Hermansyah merasa Ashanty memiliki berbagai sifat terpuji dalam diri seorang perempuan.



Baca: Anang Hermansyah Sebut Ashanty Punya Paket Lengkap



“Happy birthday Mom. Thank you for your love, your kindness, your sense of humor and compassion. I would be a lucky girl if i possess half the amounts of these qualities that you have--Selamat ulang tahun Bunda. Terima kasih untuk cinta, kebaikan, selera humor, dan kasih sayangmu. Saya akan menjadi perempuan beruntung bila memiliki setengah dari kualitas yang kamu punya,” tutur Aurel Hermansyah.



Aurel Hermansyah lalu mengungkapkan rasa cintanya kepada Ashanty. “Saya mencintaimu @ashanty_ash,” kata Aurel Hermansyah. Seiring dengan pesan tersebut, Aurel Hermansyah turut mengunggah foto berdua dengan Ashanty. Mereka tampil kompak mengenakan gaun putih. Unggahan Aurel Hermansyah untuk Ashanty di Instagram



Pesan Aurel Hermansyah kepada Ashanty mengundang pujian netizen. “Warbiasah wat Bunda @ashanty_ash contoh ibu yang baik buat semua wanita,” kata seorang netizen.



“@aurelie.hermansyah aku jadi terharu emang bener-bener hebat Bunda @ashanty_ash semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin YRA,” harap salah satu netizen. “Aurel beruntung sekali punya ibu seperti Ashanty, baik dan cantik lagi,” tambah netizen.



Aurel Hermansyah merayakan ulang tahun Ashanty bersama Anang, Azriel Hermansyah, dan anggota keluarga lain. Seperti terlihat dari fitur Instagram Stories, mereka memberikan kejutan kepada Ashanty saat sedang berkumpul di Anang Family Karaoke, Malang, Jawa Timur.



TABLOIDBINTANG.COM