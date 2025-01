Posting Foto Ultah, Ada yang Berbeda dari Penampilan Miley Cyrus

TEMPO.CO, Los Angeles - Miley Cyrus mengirim pesan yang membuat penggemarnya penasaran. Pada Rabu, 22 November 2017, Miley Cyrus berbagi foto lewat Instagram dalam perayaan Thanksgiving sekaligus ultahnya ke 25. Yang membuat penasaran adalah bagian perut Miley yang menonjol. Miley terlihat memeluk perutnya.



"So close to b-day time! Stoked for a day full of Tofurkey & loved ones! Ain't it ironic? #VeganTurkeyBaby'," tulis Miley di caption.



Miley berpose mengenakan kaus abu-abu longgar yang melintang di atas tubuhnya. Caption pada foto membingungkan penggemar, dengan beberapa bertanya apakah dia memang sedang mengharapkan anak pertamanya dengan Liam Hemsworth.



Miley kemudian posting ke Twitter kalau dia memastikan sedang tidak hamil. Perutnya terlihat besar karena dia baru saja kalkun vegan saat merayakan Thanksgiving.



'Jelas ada benjolan' 'Ayolah! Perut itu tidak bisa dibohongi soal makan kalkun untuk Thanksgiving! Itu perut hamil!" kata seorang penggemar.



'Apakah Anda hamil? Hppy bdy '; 'Miley apa yang menonjol keluar di sana lol #guessingames #pregnancy pengumuman," tulis penggemar lain.