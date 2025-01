Putus dari The Weeknd, Selena Gomez Balik ke Justin Bieber?

TEMPO.CO, Los Angeles - Selena Gomez, 25, dan The Weeknd, 27, kabarnya sudah putus. Keduanya bubar setelah kencan selama 10 bulan.



Baca: Instagram Selena Gomez Diretas, Muncul Foto Bugil JB



Kesibukan dituding menjadi pemicu retaknya hubungan pasangan selebritas itu. "Dia dan Abel (panggilan The Weeknd) telah pergi bolak-balik selama beberapa bulan untuk hubungan mereka," kata sebuah sumber di lingkungan The Weeknd. "Sangat sulit baginya untuk tur dan Selena syuting di New York, itu tidak mudah bagi mereka."



Apakah itu ada hubungannya dengan Selena Gomez dan Justin Bieber yang terlihat bersama dalam beberapa pekan terakhir? Selena dan Justin memperlihatkan kebersamaan yang memicu kegilaan para fans keduanya, saat mereka terlihat sarapan pagi bersama di California selama akhir pekan.



Selena pertama kali secara romantis berhubungan dengan pemilik nama Abel Tesfaye (The Weeknd) pada bulan Januari. Saat itu mereka terlihat berciuman di sebuah acara makan malam yang romantis. Setelah serangkaian penampakan berdua, pasangan ini akhirnya mengumumkan hubungan mereka di MET Gala, New York, bulan Mei. Pasangan baru, Selena Gomez dan The Weeknd tampil mesra saat menghadiri Met Gala 2017 atau The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute di New York, 1 Mei 2017. Theo Wargo/Getty Images For US Weekly



Selena pernah mengatakan bahwa dia adalah tipe gadis yang sangat cepat mencintai. "Saya selalu saja menjadi gadis itu, saya akan memberikan hati dan jiwa saya kepada orang tersebut yang saya cintai, begitulah cara saya menemukan cinta."



Selena baru saja selesai syuting film terbarunya A Rainy Day in New York. Dia juga merilis sebuah lagu baru berjudul Wolves bersama Marshmello. Dia kembali bekerja setelah menerima transplantasi ginjal dari temannya Francia Raisa. Sebelum operasi, dia memeriksa rehab untuk mengatasi efek samping lupus, yang bisa mencakup kecemasan, depresi dan serangan panik.



Sementara kini The Weeknd sibuk dengan turnya. Dia telah berkeliling dunia sejak Februari dan akan tetap di jalan sampai pertengahan Desember. Sebelum berkencan dengan Selena Gomez, ia menjalin hubungan dengan Bella Hadid yang sekarang terhubung dengan Drake.



Aceshowbiz | ALIA