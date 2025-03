Kontroversi Kim Soo Hyun yang Mengubahnya dari Aktor Green Flag ke Red Flag

Nama Kim Yoo Jung juga kembali disebut karena pernyataan kontroversi yang pernah diucapkan oleh Kim Soo Hyun. Menurut laporan Kbizoom , pada 2012, Kim Soo Hyun tengah mempromosikan drama The Moon Embracing The Soon di Jepang bersama Kim Yoo Jung. Saat itu, ia melontarkan komentar pada Kim Yoo Jung dengan mengatakan, “Dia sangat cerdas. Aku ingin bertemu Yoo Jung lagi saat dia dewasa. Setelah beberapa waktu, kamu akan dapat memainkan peran utama bersamaku di layar.”

Dari pernyataan tersebut, banyak netizen yang bereaksi bahwa sikap Kim Soo Hyun tidak profesional dan di luar konteks promosi drama. Banyak yang menilai, Kim Soo Hyun seharusnya tidak mengucapkan hal tersebut pada aktris yang masih berusia di bawah umur.

5. Masalah dengan Seo Ye Ji

Seo Ye Ji adalah mantan artis yang pernah bergabung dengan GOLDMEDALIST. Ia juga menjadi lawan main Kim Soo Hyun dalam drama It’s Okay to Not be Okay.