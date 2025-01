Rahasia Suzuki Carry Merajai Segmen Pikab Ringan

TEMPO.CO , Jakarta - Suzuki Carry mampu bertahan sebagai pemain besar di segmen pikab ringan dalam 40 tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Suzuki Carry terjual sebanyak 28.899 unit sepanjang Januari-November 2017. Artinya, rata-rata per bulan Suzuki Carry terjual 2.627 unit. 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Setiawan Surya mengatakan bahwa Suzuki Carry menjadi salah satu backbone penjualan Suzuki selama ini. “Suzuki Carry memiliki banyak keunggulan yang selama ini diandalkan konsumen,” kata Setiawan di Surabaya, Sabtu, 16 November 2017. Baca: Januari-November: Penjualan Suzuki Carry Tembus 28.899 Unit

Menurut Setiawan, penjualan yang besar itu tidak terlepas dari fitur dan keunggulan yang dimiliki pikab Suzuki Carry. Pada Januari 2017, Suzuki memperkenalkan varian model terbaru yang dilengkapi dengan grill baru dan emblem front under guard di bawah bumper.



