Rizky Febian dan Mahalini Sambut Kelahiran Anak Pertama

“Bismillahirrahmanirrahim. Telah lahir buah hati kami Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian dengan selamat walafiat pada tanggal 15 Februari 2025. Selamat datang, little star. Semoga kelak menjadi anak yang berbakti, solehah, dan memberikan berkah untuk orang banyak ya Nak. Mohon doanya semuanya,” tulis Rizky, disertai beberapa foto momen kelahiran anak perempuannya.

Tak ketinggalan, penyanyi Ghea Indrawari ikut mengomentari, “Congrats, Iki Liniiii.” Presenter Indra Bekti juga menyampaikan doanya, “Selamat ya buat kalian berduaaa.” Sementara itu, Aaliyah Massaid, yang dikenal sebagai sahabat dekat pasangan ini, mengunggah Instagram Story berisi foto Mahalini dan Rizky dengan keterangan, “AAAA ada member baruuu, welcome to the world Selina. Selamat yah, seng-sengkuu @mahaliniraharja @rizkyfbian.”

Rizky Febian Batal Manggung