Sam Smith Bakal Nyanyi Lagu Film James Bond Terbaru, Spectre

TEMPO.CO, London - Empat penghargaan Grammy, dua penghargaan Brit, dan album perdana yang bertahan di Top 10 dunia selama 67 minggu tidaklah cukup bagi Sam Smith. Solois pria itu mengumumkan bahwa dia telah merekam lagu tema untuk film James Bond teranyar, Spectre, Selasa malam waktu setempat.



Sam Smith merupakan vokalis pria pertama yang menyanyikan lagu tema pada pembukaan film James Bond. Penyanyi pria yang terakhir kali menyanyikan lagu tema agen rahasia asal Inggris itu adalah Tom Jones pada 1965.



“Ini merupakan salah satu pencapaian dalam karier saya. Saya sungguh senang dapat menjadi bagian dari ikon Inggris ini,” kata Smith, seperti dikutip The Guardian, Selasa, 8 September 2015.



Sebelum pengumuman itu, sejumlah kabar burung menyebutkan bahwa sutradara Sam Mendes mempertimbangkan untuk memberikan lagu tema itu ke Radiohead. Namun kesempatan itu akhirnya diberikan kepada Smith. Album terbaru Smith berjudul In the Lonely Hour kini telah terjual 8,5 juta kopi di seluruh dunia.



Lagu tema Bond bukanlah sebuah eksperimen. Terakhir kali Jack White dan Alicia Keys mencobanya lewat Another Way to Die untuk Quantum of Solace. Lagu itu menjadi lagu tema James Bond dengan penjualan paling rendah sepanjang sejarah. Walaupun tidak ada pula yang bisa menjamin bahwa lagu Smith yang berjudul Writing’s on the Wall bisa menjadi hit, lagu tema Bond terakhir yang dinyanyikan Adele mampu mencapai tangga lagu nomor 1 lewat gaya musik klasik 1960-an dengan Skyfall.



THE GUARDIAN