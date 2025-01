Selain Jonghyun SHINee, Selebritas Korea Ini Meninggal Bunuh Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Jonghyun SHINee meninggal dunia karena bunuh diri pada Senin, 18 Desember 2017. Jonghyun ditemukan tak sadarkan diri di tengah asap dari briket batu bara dalam apartemen di daerah Cheongdam-dong, Seoul, Korea Selatan.



Jonghyun bunuh diri karena mengalami penderitaan batin dalam kehidupannya. Alasan ini sayangnya bukanlah hal yang asing di Korea Selatan. Ada 10 selebritas lain Korea Selatan yang memutuskan mengakhiri hidup karena penyebab serupa.



1. Ahn Jae-hwan



Ahn Jae-hwan meninggal dunia dalam usia 36 tahun pada awal September 2008. Cara bunuh diri aktor Korea Selatan ini mirip dengan Jonghyun SHINee. Racun karbon monoksida, efek pembakaran briket batu bara, masuk ke tubuhnya. Kematiannya terasa miris karena jenazahnya baru ditemukan beberapa hari setelah terkunci di dalam mobil.



2. Choi Jin-sil



Sebulan kemudian, Choi Jin-sil, sahabat Ahn Jae-hwan, gantung diri di rumahnya. Kematian Choi mengejutkan publik karena sosoknya merupakan salah satu aktris papan atas. Aktris berusia 39 tahun ini diduga bunuh diri akibat aksi cyber bullying. Netizen menuduh Choi sebagai penyebab Ahn bunuh diri.



3. Lee Eun-joo



Lee Eun-joo bunuh diri hanya beberapa hari setelah lulus dari Universitas Dankook pada 2005. Lee menyayat tangannya, lalu gantung diri. Kematian aktris berusia 24 tahun ini disebabkan depresi. Sama seperti Choi, kematian Lee tergolong mengagetkan karena sosoknya tengah melambung berkat film Taegukgi dan Lovers' Concerto.



4. Daul Kim



Daul Kim meninggal dunia di Prancis pada 2009. Model cantik ini mengakhiri nyawanya dengan gantung diri di usia 20 tahun. Sebelum meninggal dunia, Daul Kim sempat curhat tentang rasa depresi yang menghantuinya lewat blog.



5. Ahn So-jin



Ahn So-jin mencuri perhatian setelah tampil dalam ajang kompetisi KARA Project: The Beginning. Sayangnya, dia gagal terpilih sebagai personel baru KARA. Ia kemudian hengkang dari agensi DSP Media. Pada akhir Februari 2014, dia ditemukan tewas setelah diduga loncat dari apartemen.



6. Woo Seung-yoon



Woo Seung-yoon menderita depresi karena berulang kali gagal lolos dalam audisi. Aktris cantik ini lalu bunuh diri pada 2009 di usia 25 tahun. Sebelum meninggal dunia, dia sempat mengirimkan pesan permintaan maaf kepada saudara perempuannya.



7. Lee Ui-soo



Sama seperti Daul Kim, Lee Ui-soo juga berprofesi sebagai model. Dia bunuh diri pada usia 22 tahun pada awal Oktober 2017. Sang kakak menyebutkan adiknya itu telah melewati masa-masa berat sehingga memutuskan bunuh diri.



8. Jang Ja-yeon



Jang Ja-yeon meninggal dunia tidak lama setelah membintangi drama Boys Before Flowers pada 2009. Aktris berusia 29 tahun ini menderita depresi sehingga memutuskan bunuh diri. Dia diduga depresi karena agennya melakukan tindak kekerasan kepada dirinya. Sang agen bahkan menyuruhnya melakukan hubungan seks dengan para petinggi perusahaan.



9. Park Yong-ha



Park Yong-ha terkenal pada awal era 2000-an berkat aktingnya dalam drama Winter Sonata dan kemampuan vokalnya untuk soundtrack drama All In. Sayangnya, dia memutuskan mengakhiri hidupnya pada 2010. Aktor berusia 32 tahun ini menderita stres karena tuntutan karier sekaligus memikirkan sang ayah yang tengah menderita penyakit kanker.



10. Kim Ji-hoon



Kim Ji-hoon merupakan personel duo Duke. Dia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel pada 2013. Kim diduga bunuh diri karena mengalami depresi serta terlibat hutang.



Jonghyun SHINee sempat mengirimkan pesan terakhir kepada kakaknya sebelum meninggal dunia pada Senin malam, 18 Desember 2017. Pesan terakhir Jonghyun menggambarkan kondisi dirinya sebelum meninggal dunia. Vokalis utama SHINee itu mengaku menderita.



"Semuanya terasa begitu berat hingga sekarang. Biarkan saya pergi. Tolong beri tahu semua orang bahwa saya menderita. Ini adalah salam perpisahan saya," kata Jonghyun dalam pesan kepada kakaknya itu, seperti dilansir situs Naver. Setelah menerima pesan tersebut, kakak Jonghyun dikabarkan curiga. Sang kakak khawatir Jonghyun berniat bunuh diri. Kakaknya kemudian menghubungi polisi.



Polisi mendatangi apartemen Jonghyun SHINee di daerah Cheongdam-dong, Seoul, Korea Selatan. Jonghyun tak sadarkan diri, sementara asap briket batu bara menyelimuti apartemennya. Polisi membawa Jonghyun ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong.



