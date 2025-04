Serba-serbi Film The Beatles yang Diumumkan akan Tayang 2028

KISAH perjalanan bermusik John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr akan tayang pada April 2028. Kabar mengenai para pemeran yang membintangi film biopik The Beatles ini telah diumumkan sutradara Samuel Alexander Mendes dalam presentasi CinemaCon oleh Sony Motion Pictures yang digelar pada 31 Maret hingga 3 April 2025.

Sutradara yang dikenal dengan nama Sam Mendes ini mengatakan total akan ada empat film. Semuanya dirilis bersamaan dan dapat ditonton secara maraton di bioskop “Keempat film akan dirilis di bioskop pada April 2028 dalam momen yang pertama dapat ditonton secara maraton di bioskop,” kata Mendes dalam panggung CinemaCon pada Senin, 30 Maret 2025, berdasarkan perkataan bos Sony Motion Pictures Tom Rothman, dikutip dari Deadline.

Jadwal Tayang Mundur Setahun

Rencana pembuatan film biografi The Beatles ini diumumkan pada 2024. Waktu itu Sam Mendes sedang menyusun visi besar cerita yang saling berhubungan dari sudut pandang masing-masing anggota band. Kala itu film biopik tersebut diagendakan tayang pada 2027.

Rencana Dibuat 4 Film

Baru-baru ini Sam Mendes mengungkapkan alasan film biografi The Beatles mau dibuat dalam empat sinema. Sutradara peraih Academy Award ini mengakui kewalahan jika merangkum kisah The Beatles dalam satu film. “Kami tidak hanya membuat satu film tentang The Beatles. Kmi membuat empat film,” kata Sam Mendes di CinemaCon pada Rabu, 2 April 2025, seperti dikutip Antara dari The Hollywood Reporter.

Restu McCartney dan Ringo

Keempat film ini akan saling berhubungan untuk menceritakan kisah dari band besar dari Inggris ini. Pippa Harris produser film biopik ini mengatakan bahwa anggota The Beatles McCartney dan Ringo Starr telah memberikan restu kepada Sam Mendes. “Ini adalah bukti kecemerlangan kreatif dan kekuatan persuasinya (Sam Mendes) yang direspons oleh Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon, dan Olivia Harrison dengan kehangatan dan antusiasme begitu dia berbicara dengan mereka,” kata Harris.

Pemeran

Sam Mendes juga telah mengungkapkan para pemeran film biografi The Beatles. Mereka Paul Mescal sebagai Paul McCartney, Harris Dickinson sebagai John Lennon, Joseph Quinn sebagai George Harrison, dan Barry Keoghan sebagai Ringo Starr.

Paul Mescal

Paul Mescal merupakan aktor yang membintangi Aftersun (2022) dan Gladiator II (2024). Kala rencana pembuatan film biografi itu mencuat, ia sempat menjadi perbincangan di Hollywood lantaran disebut cocok memerankan salah satu anggota The Beatles. Ia dipandang pas untuk memerankan McCartney.

Harris Dickinson

Harris Dickinson merupakan aktor film Triangle of Sadness (2022) dan Babygirl (2024). Ia juga membintangi Blitz karya Steve McQueen yang masuk dalam Festival Film Venesia 2024.

Barry Keoghan

Keoghan telah tampil dalam beberapa film populer, seperti The Banshees of Inisherin (2022), Saltburn (2023), dan Bird (2024).

Charlie Rowe

Rowe pernah mendapat peran sebagai penerbit musik Ray Williams dalam film Elton John, Rocketman (2019) yang membuat dia menjadi populer. Ia juga pernah tampil dalam acara televisi Slow Horses (2022).

Rachel Farahdiba Regar turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

