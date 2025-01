TEMPO.CO , Seoul -Song Joong Ki dan Song Hye Kyo resmi menikah pada Selasa, 31 Oktober 2017. Pernikahan bintang Descendants of the Sun ini diselenggarakan di Yeong Bin Gwan, Shilla Hotel, Seoul, Korea Selatan.

Beberapa selebriti yang hadir adalah Yoo Ah In, Park Bo Gum, Kim Hee Sun, Park Bo Young, dan Park Shi Yeon. Selain mereka, bintang-bintang serial Descendants of the Sun dan variety show Running Man turut datang ke pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mulai menjalin cinta berkat drama Descendants of the Sun. Pasangan ini saling tertarik satu sama lain dan memutuskan untuk berpacaran sebelum Descendants of the Sun tayang awal 2016.