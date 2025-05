TEMPO.CO , Jakarta:Sophia Latjuba tercatat sebagai artis berusia paruh baya yang tetap menawan. Tak hanya memiliki wajah cantik dan tubuh menawan aduhai. Sophia juga menjalin cinta dengan Ariel, vokalis Noah Band yang secara usia terpaut jauh lebih mudah dari usianya.



Wanita kelahiran, Berlin, Jerman Barat, 18 Agustus 1970 ini masih memiliki wajah cantik ditunjang tubuh menarik. Melalui akun Instagramnya @sophia_latjuba tampak mantan istri Indra Lesmana ini masih menampilkan foto-foto dengan pose syur yang memamerkan kecantikan wajah dan keindahan tubuhnya.



Pada dua pekan lalu, melalui akun @sophia_latjuba menulis.

"Photograph by @jackysuhartophotography. Stylist @alexzulfikarlalisang. Make up and hair @taliasubandrio."



Di foto tersebut, tampak Sophia dengan rambut terurai duduk dengan tangan bersanggah pada kedua dengkul panjangnya tersenyum bahagia. Dia mengenakan singlet putih dipadu celana pendek hitam.



Kemudian tampak juga foto lain, Sophia duduk bersandar di dinding dengan kaki telanjang yang ditekuk. Dengan ekspresi cantik, Sophia tampak mengenakan sweater rajutan warna abu-abu putih berlengan panjang yang dibagian bahu tampak longgar hingga memaerkan bahunya yang cantik dan bergambar tato. Sweater atau baju dingin rajutan ini hanya menutupi bagian atas paha.



Banyak komentar menyaksikan pose-pose ini.

"Dia ttp cantik, usia boleh 40 lewat, tapi bodi, wajah dan gaya enggak kalah dengan usia 20-an," kata akun @bunga.cinthia79.



"Keren pose dan orangnya," tulis akun @windie_aliyaroesli.



HADRIANI P.