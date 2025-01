Stuntman Demian Aditya Luka Parah, Ini Nasehat Deddy Corbuzier

Kejadian yang menimpa asisten Demian, Edison Wardhana membuat Deddy khawatir dengan dunia sulap di tanah air. Ia merasa sedih karena kejadian ini akan memberikan trauma yang luar biasa terhadap dunia sulap di Indonesia.



Oleh sebab itu, Deddy berharap kejadian ini cepat berlalu dan para pesulap tanah air tetap maju. “Dan kalaupun ini benar-benar terjadi wishing semoga cepat sembuh asistennya. Saya masih cari tahu kebenarannya and I’ll update you what really happens,” ujar Deddy.



Deddy Corbuzier pun menyampaikan nasehatnya, “Jadi anda pemain sulap baru atau senior, ingat, safety comes first."