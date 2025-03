Adrien Brody Buka Suara Usai Dikecam, Imbas Lempar Permen Karet ke Kekasih di Oscar 2025

TEMPO.CO , Jakarta -- Aktor Adrien Brody akhirnya angkat bicara setelah aksinya di panggung Academy Awards 2025 menuai kecaman. Ahad malam, 2 Maret 2025 waktu Amerika, Brody meraih Oscar keduanya sebagai Aktor Terbaik lewat perannya dalam The Brutalist , mengungguli Timothee Chalamet, Colman Domingo, Sebastian Stan, dan Ralph Fiennes.

Namun, bukan sekadar kemenangan yang jadi sorotan. Menurut laporan Daily Mail, saat berjalan menuju panggung, Brody tiba-tiba berhenti, mengeluarkan permen karet dari mulutnya, lalu melemparkannya ke arah Georgina Chapman—kekasihnya, yang juga mantan istri produser film kontroversial, Harvey Weinstein. Chapman tampak bergegas berusaha menangkapnya, tapi gagal. Aksi ini segera menjadi perbincangan di media sosial, banyak yang mengkritik perilaku Brody tidak sopan dan tidak pantas dilakukan di acara bergengsi seperti Oscar.

Pembelaan Adrien Brody Soal Permen Karet

Tak lama setelah acara, Brody membela dirinya dalam wawancara di Live With Kelly and Mark. “Saya bisa saja menelannya, tapi saya tidak memikirkannya saat itu. Saya harus membuangnya entah bagaimana,” ucapnya, dilansir dari The Mirror.