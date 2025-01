STY Dipecat, Artis-artis Bersuara, Ibnu Jamil: Sepak Bola Kita sedang Tidak Baik-baik saja

"Di TokTok gw udah bilang cepat atau lambat, suka atau tidak suka ini pasti kejadian! Ge mau menawarkan THOUGHT EXPERIMENT! (Eksperimen yang dibayangkan untuk menyelidiki suatu ide atau masalah). Jika Coach STY dipecat siapa penggantinya? Jika penggantinya gagal siapa yang akan disalahkan? Jika penggantinya berhasil siapa yang akan diuntungkan? (selain sepak bola Indonesianya). Apakah ada skenario lain selain STY Out? Sepak bola Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Jon. Ada apa di balik ini semua?" tulisnya.

"Terima kasih banyak, Shin Tae Yong. Kau telah memberi kita mimpi, harapan, dan sepak bola yang layak ditonton tanpa pegang dada kiri sambil elus-elus dada kanan. Namamu akan selalu jadi legenda di hati kami, bak deru sorakan stadion yang takkan pernah padam. See you on top, Coach! Semoga kariermu makin gemilang, entah di mana pun angin sepak bola membawamu. Kami akan selalu bangga pernah punya Shin Tae Yong di sisi kami," tulisnya.