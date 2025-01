Super Junior Rayakan Hari Jadi ke-12, Kirim Pesan untuk ELF

TEMPO.CO, Seoul - Super Junior, boyband asal Korea yang memulai debutnya pada 6 November 2005, merayakan hari jadinya yang ke-12 tahun bersama para penggemar dari seluruh dunia. Para penggemar Super Junior, ELF-kependekan dari Ever Lasting Friends-merayakannya dengan membuat tagar #READYTOPLAY dan #12YearsWithSuperJunior.



Eunhyuk yang merupakan anggota Super Junior mengunggah swafoto dirinya bersama dengan sebuah pesan untuk para penggemar. Dia menulis, "Terima kasih untuk para anggota Super Junior yang berjalan bersama di jalan ini. ELF merupakan kekuatan terbesar selama berada di jalan yang bergelombang ini.”



Anggota lainnya, Yesung juga berbagi foto terbaru Super Junior dan menulis di Instagram, " Sudah 12 tahun sejak kami memulai debut. Terima kasih banyak kepada semua orang yang setia bersama dan menungguku. Sumber: Soompi