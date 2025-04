Suzy Miss A Blak-blakan Soal Dirinya dalam Program Reality Show

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam reality show Off the Record Suzy, Suzy Miss A buka-bukaan soal album solo dan kekasihnya, Lee Min Ho. Program reality show ini menampilkan keseharian salah satu anggota girlband Miss A, Bae Su-ji atau yang lebih populer dengan nama Suzy Miss A.



Reality show yang dirilis secara daring melalui V App tersebut menampilkan aktivitas sehari-hari idol dari JYP Entertainment. Kesuksesan dirinya di dunia seni peran tak membuat Suzy berpuas diri. Melalui album solo bertajuk Yes? No?, Suzy memanjakan para penggemar dengan lagu-lagu baru yang berbeda dengan lagu-lagu Miss A.



Dalam album solo tersebut terdapat dua lagi yang ditulis sendiri oleh Suzy. Suzy tentu tidak bekerja seorang diri. Urban Zakapa dan JP Hyun diketahui terlibat dalam penggarapan lagu terbaru perempuan kelahiran Gwangju, Korea Selatan 22 tahun silam tersebut.



Lantas apa yang menarik dari reality show tersebut? Reality show tersebut menampilkan sisi lain dari seorang Suzy Miss A. Jika selama ini Suzy Miss A dikenal dengan penampilannya yang sempurna, maka Anda wajib menonton Off the Record Suzy. Salah satu episodenya menampilkan adegan Suzy setelah bangun tidur.



Sesaat setelah bangun tidur, Suzy sontak bercermin dan berkata “Sangat berantakan” sambil tertawa. Off the Record Suzy dibuat sealami mungkin untuk menunjukkan kehidupan Suzy saat di rumah atau tidak disorot kamera.



Sambil bersiap-siap, Suzy mengatakan bahwa setidaknya ia dan sang kekasih, Lee Min Ho berkencan satu kali dalam sebulan.



“Kami pergi berkencan sekali dalam sebulan.” ujar Suzy Miss A.



ALLKPOP | ESKANISA RAMADIANI