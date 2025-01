Taeyeon akan Gelar Konser Tunggal di Jakarta, Catat Tanggal dan Harga Tiketnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi para penggemar K-Pop, khususnya SONE (sebutan penggemar SNSD)! Taeyeon, salah satu personel Girls Generation, dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Konser solo bertajuk “TAEYEON CONCERT - The TENSE” ini akan digelar pada 12 April 2025 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta.

Sebelum menyapa penggemar di Jakarta, Taeyeon telah merilis mini album keenamnya yang berjudul Letter to Myself pada November 2024. Album ini mendapat sambutan hangat dari penggemar di seluruh dunia. Selain itu, Taeyeon juga sempat berkolaborasi dengan Sam Smith dalam versi baru lagu I’m Not the Only One untuk memperingati 10 tahun album In the Lonely Hour.

Kembalinya Taeyeon ke Indonesia tentu menjadi momen yang sangat dinantikan setelah terakhir kali ia menyapa penggemar Tanah Air dua tahun lalu. Konser ini dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment yang telah merilis detail mengenai harga tiket dan jadwal penjualan.

Harga Tiket dan Kategori

Tiket konser Taeyeon “The TENSE” terbagi menjadi delapan kategori, semuanya berupa tempat duduk bernomor (numbered seating).

Berikut adalah daftar harga tiket konser Taeyeon di Jakarta:

Envy You: Rp3.100.000

My Seasons: Rp3.000.000

CAT 1: Rp2.850.000

CAT 2: Rp2.600.000

CAT 3: Rp2.250.000

CAT 4: Rp2.000.000

CAT 5: Rp1.850.000

CAT 6: Rp1.400.000

Harga tiket tersebut belum termasuk pajak hiburan sebesar 10 persen dan biaya platform 5 persen. Khusus untuk kategori Envy You, penggemar akan mendapatkan hadiah konser eksklusif, meskipun detail hadiah tersebut belum diumumkan oleh promotor.

Jadwal Penjualan Tiket

Penjualan tiket untuk konser ini akan berlangsung dalam tiga tahap berbeda:

1. SONE Membership Pre-Sale

Tanggal: 10 Februari 2025

Waktu: Pukul 14.00-19.59 WIB

Akses: Khusus untuk anggota SONE yang terdaftar melalui Weverse.

2. Dyandra Global Pre-Sale

Tanggal: 11 Februari 2025

Waktu: Pukul 14.00-19.59 WIB

Akses: Melalui situs resmi dyandraglobalstore.com.

3. General Sale

Tanggal: 12 Februari 2025

Waktu: Mulai pukul 14.00 WIB

Akses: Terbuka untuk umum melalui situs yang sama.

Demi kenyamanan dan aksesibilitas seluruh penggemar, penyelenggara telah menyiapkan layanan khusus bagi individu yang memerlukan pendampingan selama acara berlangsung. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki kebutuhan khusus lainnya.

Khusus bagi pemegang tiket kategori CAT 3 yang memerlukan bantuan tambahan, silakan menghubungi tim kami di [email protected] sebelum tanggal 30 Maret 2025. Mohon sertakan surat keterangan dari rumah sakit dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti.

Terkait dengan ibu hamil yang ingin menyaksikan pertunjukan, promotor memiliki ketentuan khusus. Setiap ibu hamil yang berencana hadir wajib membawa surat rekomendasi dari dokter yang merawat serta surat izin dari suami yang telah disahkan dengan materai. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung.