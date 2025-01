Taylor Swift Tampil Beda di Sampul Majalah Vogue

Foto tersebut hasil karya fotografer Mert Alas dan Marcus Piggott, yang juga memotretnya untuk album terbarunya. Pelantun Look What You Made Me Do singer itu mengenakan gaun Saint Laurent berwarna merah pilihan penata busana Anthony Vaccarello.



Rambutnya ditata oleh Paul Hanlon dan riasan glamour diciptakan oleh Isamaya Ffrench. Ada 12 halaman yang ditata oleh editor baru majalah tersebut, Edward Enninful, yang membuat tagline di sampul majalah tersebut, Taylor Remade. Taylor Swift. Twitter



Memilih Swift sebagai gadis sampul terbilang masuk akal mengingat, majalah tersebut sedang mengusung tema #NewVogue untuk 2018. Di video LWYMMD, Taylor Swift mengubah citra dirinya dan menyatakan, "The old Taylor can’t come to the phone right now.”



"Terima kasih @edward_enninful, Mert Alas, dan Marcus Piggott atas hasrat, semangat, dan tawa Anda yang menular di lokasi syuting," tulis Taylor Swift di akun Instagramnya.