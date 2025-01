Terungkap, Pertemuan Pertama Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo justru bertemu berkat drama That Winter, The Wind Blows pada awal 2013. Pertemuan mereka terkuak lewat program Pongmoon Show seperti dilansir Naver, Senin, 6 November 2017.



"Song Joong Ki dan Song Hye Kyo tidak bertemu pertama kali dalam Descendants of the Sun melainkan That Winter, The Wind Blows," demikian penjelasan Pongmoon Show. Song Hye Kyo memang menjadi pemeran utama That Winter, The Wind Blows. Foto pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Blossom Entertainment and UAA