Tips Mengatasi Jet Lag dari Heidi Klum

TEMPO.CO , Jakarta - Sebagai model papan atas Heidi Klum kerap bepergian ke banyak negara. Namun dia menaruh hatinya di kota New York, Amerika Serikat. Sering bepergian melintasi benua dan perbedaan waktu, perempuan 51 tahun ini memiliki beberapa tips perjalanan termasuk mengatasi jet lag .

Heidi Klum dibesarkan di Bergisch Gladbach, Jerman. Dia pertama kali datang ke New York pada awal tahun 90-an, setelah memenangkan kompetisi model Jerman. Setelah mendapat kontrak dengan Metropolitan Models New York, karier modelingnya menanjak naik hingga terpilih sebagai model sampul Sports Illustrated Swimsuit Issue dan menjadi Angle Victoria's Secret.

Pekerjaannya sebagai model tentu membuatnya banyak bepergian jauh. Tak heran jika dia juga sering mengalami jet lag. Salah satu tipsnya adalah minum banyak air. "Dan setiap kali aku mendarat, aku mandi," ujarnya seperti dilansir dari Travel and Leisure.

Kenangan favoritnya dengan New York tak lain dari acara fashion seperti New York Fashion Week dan Project Runaway, di mana dia menjadi pembawa acara, produser dan juri. “Saya punya banyak kenangan indah. Setiap musim, para kontestan akan memamerkan rancangan mereka di New York Fashion Week untuk final. Saya akan bekerja dengan para desainer sepanjang musim dan benar-benar mengenal mereka," katanya.