Tyas Mirasih Tak Terpengaruh Isu Prostitusi, Ini Buktinya

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Tyas Mirasih beberapa hari belakangan kembali ramai diperbincangkan. Penyebabnya, apa lagi kalau bukan soal isu prostitusi yang melibatkan muncikari Robbi Abbas.



Tapi Tyas Mirasih seolah tak terusik oleh isu tersebut. Terbukti, dia masih bisa menikmati liburan bareng kekasihnya di Bali. Hal ini terlihat dari foto-foto yang diunggah Tyas Mirasih di akun Instagram-nya. Ada banyak potret kemesraan Tyas dengan kekasih yang dijamin bisa membuat banyak orang iri.



Tak hanya foto. Tyas Mirasih juga menulis kata-kata mesra dalam bahasa Inggris di kolom caption untuk setiap gambar yang dia tampilkan.



"This is what we call a quality time. With my loved one who has been there for the ups and downs (Ini yang kami sebut waktu berkualitas. Bersama orang yang ada untuk saya dalam suka dan duka)," tulis Tyas Mirasih di salah satu foto yang ditampilkannya.



"I have found the one whom my soul loves (Saya telah menemukan dia yang saya cintai)," ujar Tyas Mirasih seolah hendak memberi tahu bahwa dirinya telah menemukan cinta sejatinya.



TABLOIDBINTANG.COM