Vanessa Bryant akan Rilis Buku Mamba & Mambacita Forever untuk Kenang Kobe dan Gianna

Karya-karya seni tersebut tak hanya untuk merayakan kehebatan Kobe di dunia basket, tapi juga untuk mengenang Gianna Maria Onore Bryant sebagai pebasket muda berbakat. Buku tersebut juga akan menampilkan foto-foto karya Andrew D. Bernstein, fotografer pemenang penghargaan yang sebelumnya bekerja sama dengan Kobe dalam buku The Mamba Mentality: How I Play pada 2018. Bernstein juga terlibat dalam dokumentasi mural-mural penghormatan tersebut.

Adapun nama buku ini terinspirasi dari Mamba & Mambacita Sports Foundation, organisasi nonprofit yang didirikan Kobe. Vanessa mengumumkan perubahan nama yayasan tersebut dari Mamba Sports Foundation beberapa minggu setelah kecelakaan. "Karena tidak ada #24 tanpa #2," tulis Vanessa di Instagram pada 14 Februari 2020, merujuk pada nomor jersey Kobe dan Gianna di lapangan.

Kenangan tentang Kobe Bryant dan Gianna Bryant

Vanessa mengatakan, peninggalan dari Kobe tidak hanya melalui prestasi olahraga, tapi juga melalui karya sastra. Kobe pernah menulis novel Legacy and the Queen serta Legacy and the Double yang diterbitkan secara anumerta. "Buku-buku ini penting baginya. Dia ingin anak-anak belajar tentang kehidupan dan emosi melalui seni bercerita," ujar Vanessa kepada People.