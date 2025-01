Video Ciumannya Tersebar, Begini Klarifikasi Nadine Emmanuella

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Ruth Sahanaya, Nadine Emmanuella, tidak menyangka video ciumannya bersama Verrell Bramasta tersebar di dunia maya. Nadine sendiri tak mengetahui bagaimana video itu bisa muncul, mengingat kejadiannya sudah sangat lama.



"Itu video udah lama dan aku enggak pernah mau dipublikasikan. Setelah itu aku minta, please delete videonya. Aku enggak ngerti itu dari handphone siapa dan bisa kesebar kayak gitu gimana caranya," ujar Nadine, lewat sambungan telepon, Senin 23 Oktober 2017.



Tak sedikit pun tebersit di benak Nadine merekam video itu, terlebih menyebarkannya di media sosial. Pasalnya. Kala itu Nadine Emmanuella dan Verrell Bramasta hanya terlibat dalam sebuah permainan.



"Memang lagi truth or dare. Anak-anak zaman sekarang we play that game all the time, ya udah main truth or dare. Kebetulan waktu itu aku dapat dare-nya disuruh ciuman sama Verrell. Terus waktu di tengah-tengah dare-nya ada yang videoin," jelas Nadine.



Pada kesempatan yang sama, Nadine juga mengklarifikasi bahwa nama baiknya sudah tercemar karena munculnya video tersebut. Apalagi, video itu memang tidak layak untuk dipublikasikan sehingga dikonsumsi publik.



"Aku enggak bisa mengontrol dan marahin semua satu per satu. Yang mereka percaya ya, yang mereka lihat. Jadi ya sudah, aku juga kalaupun mau defense diri sendiri ya paling cuma bisa bilang, 'Lo tahu apa sih itu kan dari dua tahun lalu," pungkas Nadine Emmanuella.



TABLOIDBINTANG