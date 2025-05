Cerita Awal Mula Tangan Hercules Putus Saat Operasi Timor Timur

Kelompok Timor itu juga mengelola pedagang-pedagang kaki lima. Mereka mendapat “uang jasa” dari pedagang, dari setoran harian, bulanan, hingga bonus tahunan. Pada 1990-an, ketika kurs Rp 1.700 per dolar AS, lapak kaki lima menyetor Rp 300 ribu-1 juta per bulan.