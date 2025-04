Kapolri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 12 Persen daripada Tahun Lalu

TEMPO.CO , Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan terjadi penurunan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada periode sesudah Idul Fitri 1446 Hijriah atau libur Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan terjadi karena penerapan rekayasa satu jalur atau one way lokal maupun nasional oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri guna mengatasi kepadatan kendaraan di masa arus balik.

Korlantas Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way nasional mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, pada Ahad, 6 April 2025.

Sebelum penerapan skema nasional, Korlantas terlebih dahulu memberlakukan one way lokal. Skema itu diterapkan mulai KM 188 Tol Palimanan hingga KM 70 Tol Cikatama, kemudian diperpanjang hingga KM 219 Tol Pejagan-Pemalang. Seiring lonjakan arus kendaraan dari arah timur, jalur one way kembali diperluas hingga Kalikangkung.