Kasus Pemulangan Reynhard Sinaga, Kenali Perbedaan antara Transfer of Prisoner dan Prisoners Exchange

Namun, ia menekankan bahwa mekanisme pemulangan Reynhard berbeda dari kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan Australia, Filipina, dan Prancis. Dalam kasus ini, skema yang digunakan bukan pemindahan tahanan atau transfer of prisoner, melainkan pertukaran narapidana atau prisoners exchange.

Transfer of prisoner atau yang juga dikenal sebagai transfer of sentenced person (TSP), adalah sebuah bentuk kerja sama hukum antarnegara yang memungkinkan seorang narapidana untuk dipindahkan ke negara asalnya guna menjalani sisa masa hukumannya. Mekanisme ini bertujuan agar seorang narapidana tetap dapat berada di lingkungan hukum dan budaya yang lebih familiar, sekaligus tetap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh negara tempat ia dihukum.

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur pemindahan tahanan antarnegara tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa, "Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian." Dengan kata lain, transfer of prisoner hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan hukum antara negara yang menahan narapidana dan negara asalnya.

Perbedaan Antara Transfer of Prisoner dan Prisoners Exchange



Sementara itu, exchange of prisoners atau pertukaran tahanan merupakan mekanisme yang berbeda dari transfer of prisoner. Prisoners exchange adalah skema di mana dua negara saling menukar narapidana mereka. Artinya, negara A mengembalikan warga negara B yang sedang menjalani hukuman di negaranya, sementara negara B melakukan hal yang sama dengan warga negara A yang sedang ditahan di negara mereka.