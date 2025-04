Kejaksaan Tahan Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara

TEMPO.CO , Medan - Kejaksaan Negeri Kabupaten Batubara menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara Ilyas Sitorus (IS). Ilyas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara tahun anggaran 2021.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batubara Oppon Siregar mengatakan Ilyas ditahan 20 hari terhitung mulai Jumat 11 April 2025. "Tersangka IS diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran," kata Oppon pada Jumat, 11 April 2025.

Sebelumnya IS, kata Oppon sudah dipanggil dua kali. Namun IS mangkir dengan alasan sakit. IS dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 subsider Pasal 3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.