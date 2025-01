KPK Periksa Eks Bupati Jepara Usut Pengajuan dan Penyelesaian Kredit di Korupi PT BPR Bank Jepara Artha

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa Bupati Jepara periode 2019-2022 Dian Kristiandi sebagai saksi tindak pidana korupsi pencairan kredit usaha PT BPR Bank Jepara Artha . Pemeriksaan dilakukan di Ruang Aula Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah.

Dalam perkara rasuah ini, KPK telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 hingga enam bulan ke depan. Inisial kelima orang yang dimaksud, yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA.