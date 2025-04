Polda DIY Tangkap 3 Tersangka Pengoplos Gas Elpiji Subsidi

Kabidhumas Polda DIY Komisaris Besar Ihsan mengatakan, dalam sehari tersangka bisa memindahkan 25-30 tabung elpiji tiga kilogram ke tabung nonsubsidi. “Proses ini dilakukan secara rutin sejak Januari 2024 dengan estimasi keuntungan bersih sekitar Rp 20 juta per bulan,” kata Ihsan dalam keterangan resminya, Rabu, 23 April 2025.

Perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga elpiji bersubsidi ini disebut melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023), Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar. Saat ini kasus penyalahgunaan elpiji bersubsidi tersebut tengah masuk ke tahap penyidikan.



