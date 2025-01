Sembilan Tersangka Baru Korupsi Impor Gula. Apa Peran Mereka?

Dugaan korupsi dalam impor gula ini berawal dari rapat koordinasi antar-kementerian pada 12 Mei 2015. Dalam rapat itu, disepakati pemerintah tak perlu melakukan impor karena produksi gula dalam negeri sedang surplus.

Setelah produsen gula lokal mengimpor gula kristal mentah dan mengolahnya menjadi gula kristal putih, seolah-olah produk itu dibeli oleh PT PPI. Faktanya, gula kristal putih itu dijual ke pasar melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp 16 ribu per kilogram. Sementara itu, harga eceran tertinggi gula kristal putih Rp 13 ribu per kilogram. PT PPI mendapat fee dari delapan perusahaan itu sebesar Rp 105 per kilogram.