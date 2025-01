Menakar Sanksi Hakim Pemvonis Pengidap Gangguan Jiwa

Kedua, hakim tidak mempertimbangkan hasil visum et repertum psychiatricum (VeRP) dari dokter spesialis kedokteran jiwa Henny Riana di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I. Dalam dokumen visum yang dibaca Tempo, ada tiga poin kesimpulan. Pertama, pada pemeriksaan psikiatri Andi, ditemukan gangguan jiwa berat, skizofrenia paranoid. Kedua, perbuatan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Andi merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa. Ketiga, pria 26 tahun itu dianjurkan mendapatkan perawatan psikiatri untuk mengatasi gejala gangguan jiwanya dan pengawasan ketat guna mencegah risiko membahayakan diri serta lingkungannya.

Menurut dia, masalah kapasitas hakim ini kemudian menjadi kondisi sesat pikir karena mereka tidak memahami tentang gangguan kejiwaan, kesehatan mental, retardasi mental, dan segala macamnya. “Maka dia menentukan state of consciousness itu sebagai state of result. Jadi state of action ini yang jadi sesat pikir,” ujarnya.